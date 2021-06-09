В Туле планируют завершить возведение перинатального центра к октябрю

ТУЛА, 9 июня. /ТАСС/. Строительство нового корпуса перинатального центра в Туле, на создание которого направлено около 4 млрд рублей, планируют завершить к 1 октября 2021 года. Часть оборудования дня него уже закуплена, сообщила в среду пресс-служба облправительства по итогам посещения строительной площадки губернатором Алексеем Дюминым.

"Министр строительства Тульской области Константин Лопухов сообщил, что общая строительная готовность объекта - 75%. Сейчас идут отделочные и фасадные работы. Рабочие устанавливают дверные блоки и витражи, прокладывают внутренние инженерные сети. Губернатор обратил внимание подрядчика на то, что строительство необходимо завершить до 1 октября", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что разработан поэтажный план-график закупки и поставки оборудования, часть его уже закуплена. "Для работы в центре будут привлечены 39 врачей и 70 средних медицинских работников разных специальностей. Также планируется прибытие четырех молодых специалистов - выпускников медицинских вузов. По целевым направлениям проходят подготовку 26 человек", - добавили в пресс-службе.

Строительство нового корпуса перинатального центра, началось в 2019 году, в шестиэтажном здании разместятся родовые и операционные палаты, реанимация, отделение патологии беременности и выхаживания новорожденных. Как сообщалось, на создание центра из федерального и областного бюджетов направлено около 4 млрд рублей.

Отсутствие перинатального центра в Туле обсуждалось во время визита в регион президента Владимира Путина в 2016 году, тогда глава государства пообещал "сделать все для того, чтобы центр здесь появился".