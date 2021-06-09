Гендиректор Австрийского агентства печати благодарен Путину за открытый диалог с прессой

ВЕНА, 9 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Австрийского агентства печати (APA) Клеменс Пиг высоко оценил открытый диалог президента России Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и рассчитывает, что в 2022 году участники встречи смогут собраться на такую же дискуссию в очном формате. О своих впечатлениях от состоявшейся встречи Клеменс Пиг поделился с ТАСС.

"От имени Австрийского агентства печати APA я хочу выразить благодарность за приглашение на Петербургский международный экономический форум ПМЭФ-2021 и возможность принять участие в интервью с президентом Владимиром Путиным. Открытый диалог с российским президентом, интерактивный формат обсуждения с участием стольких управляющих директоров информационных агентств из других стран и возможность прямо обратиться к президенту с моими вопросами сделали мероприятие особенным событием", - отметил Пиг.

Гендиректор APA также сожалеет, что из-за пандемии COVID-19 и онлайн-формата прошедшего мероприятия в этом году не было возможности провести личную встречу по случаю ПМЭФ. "Но я уверен, что очные встречи снова станут возможны на ПМЭФ-2022, и я очень рассчитываю на личную встречу с президентом России и многими коллегами из других международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в следующем году", - подчеркнул Пиг.

Мероприятие, организованное агентством ТАСС, состоялось в рамках ПМЭФ уже в седьмой раз. Участники таких встреч, которые до пандемии проходили в Санкт-Петербурге очно, традиционно могут в свободном режиме, без фиксированной повестки, обсудить с российским лидером актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. В этом году к общению с президентом России были приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии. Модератором встречи выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.