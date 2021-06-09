Минстрой разрабатывает решение проблемы с водоснабжением Сочи

ГЕЛЕНДЖИК, 9 июня. /ТАСС/. В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приступили к разработке путей решения проблемы водоснабжения города-курорта Сочи. Помимо этого, ведомство совместно с краевыми властями разрабатывает общую систему решения проблемы в регионе. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель министра Максим Егоров.

В 2020 году в Краснодарском крае была рекордная засуха. В ряде муниципалитетов, в том числе в курортных, обмелели источники водоснабжения. В период курортного сезона действовали графики подачи воды, осуществлялся подвоз, на улицах устанавливали резервуары.

"Разрабатывает край общую систему. Что мы делаем по водоснабжению: мы пробуриваем скважины, которые устарели, комплексный план есть. <…> Также разрабатывается проблема по городу Сочи", - сказал Егоров.

Он отметил, что Минстрой совместно с администрацией края прорабатывает вопрос реконструкции очистных сооружений на черноморском побережье Кубани.

"Что касается населенных пунктов, по очистным города Сочи работаем уже два года, понимаем, что нужно делать и в Сочи, и в большом Сочи", - отметил заместитель министра.