Руководство района на Алтае проверят из-за затягивания работ по сохранению Телецкого озера

ТАСС, 9 июня. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести служебную проверку в отношении руководства Турочакского района, по вине которого на Телецком озере затягивается строительство объектов, необходимых для его сохранения. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

В Республике Алтай по инициативе президента РФ Владимира Путина реализуется программа по сохранению и реабилитации Телецкого озера. Регион получил средства на реабилитацию и развитие этой территории. В ходе рабочей поездки в среду Хорохордин проконтролировал ход строительства водопровода, канализации и очистных сооружений в селах Артыбаш и Иогач.

"С 2019 года глава района дает мне гарантийные обязательства о том, что отставание по строительству объектов будет устранено в ближайшее время. Как мы видим, работы не двигаются. Напрашивается вывод о том, что он не способен организовать реализацию таких проектов - технологически не очень сложных. Таким образом, лишает жителей сел Иогач и Артыбаш собственного водопровода, канализации и очистных сооружений. В итоге сроки реализации мероприятий по сохранению природной системы озера затягиваются. Я поручаю провести проверку по исполнению реализации этих проектов в отношении руководства района как заказчика. По итогам проверки будем принимать соответствующие меры", - привел Максимов слова Хорохордина.

Также глава региона раскритиковал неудовлетворительное состояние дорог в этих населенных пунктах из-за проведения строительных работ. В настоящее время в селе Иогач исполнение госконтрактов по строительству канализации составляет 65%, по строительству водопроводных сетей - лишь 19%. В Артыбаше по строительству водопровода - 76%, канализационных сооружений - 25%.

"На объектах сейчас работают три подрядчика. При этом в Иогаче основной массив работы по строительству канализации выполнен, в ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории, по сооружению водопровода планируется расторжение контракта с подрядчиком и заключение нового. В Артыбаше работы также продолжаются. Главная проблема, из-за которой объекты до сих пор не завершены, заключается в неудовлетворительной организации работы заказчика, которым выступает администрация Турочакского района", - отметил собеседник агентства.

О проекте сохранения и реабилитации Телецкого озера

Первоначально строительство объектов инфраструктуры, которые помогут снизить негативное воздействие на Телецкое озеро, было составной частью нацпроекта "Экология". С 2021 года работы выполняются в рамках государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса". Проект предполагает строительство водопроводных сетей и скважин, канализационных очистных сооружений в селах Артыбаш и Иогач Турочакского района, расположенных на северном берегу озера, а также станции очистки нефтесодержащих вод в селе Иогач.

В марте текущего года во время рабочей поездки в регион премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о повторном выделении средств на эти цели в связи с тем, что ранее выделенные 250 млрд рублей не были освоены и были возвращены.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера около 80 км.