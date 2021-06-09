Следующее заседание группы "Россия - Исламский мир" планируется провести в октябре

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Очередное заседание группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" планируется провести в Саудовской Аравии в октябре 2021 года. Об этом в среду сообщил президент Татарстана и председатель группы Рустам Минниханов.

"В текущем году, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, на октябрь запланировано проведение выездного заседания группы стратегического видения в Королевстве Саудовская Аравия", - сказал он на презентации Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" в МИД России.

Также в конце июля текущего года в Казани пройдет Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit", выступающий ведущей экономической площадкой для группы. "Приглашаем вас принять участие в этом ежегодном масштабном форуме", - отметил президент Татарстана.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.