В Петербурге вышли на маршруты трамваи и троллейбусы с символикой UEFA EURO-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Трамваи и троллейбусы, украшенные фирменной символикой Евро-2020, теперь можно встретить на улицах Петербурга, 100 единиц подвижного состава, оформленных специально к футбольному событию, вышли на маршруты. Об этом сообщается в среду на официальном сайте СПб ГУП "Горэлектротранс".

"Фирменная символика чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 размещена на 65 трамваях и 35 троллейбусах всех 10 трамвайных и троллейбусных парков Санкт-Петербурга. Таким образом, пассажиры могут проехать на "спортивном" подвижном составе и в центре города, и в спальных районах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что для каждой модели подвижного состава были разработаны индивидуальные макеты оклейки: это шесть модификаций трамваев и шесть типов троллейбусов. Оклейка кузова в парках производилась силами специализированных бригад по ночам. После завершения чемпионата фирменная символика будет демонтирована, а трамваи и троллейбусы примут свой классический вид.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.