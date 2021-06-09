{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экипажи из Чечни и Санкт-Петербурга победили в гонках внедорожников на Ставрополье

Всего в состязаниях приняли участие 20 экипажей из семи регионов России

СТАВРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Экипажи из Чечни и Санкт-Петербурга победили в двух категориях первого этапа международной гонки внедорожников Russia Caucasus-2021 на Ставрополье. В числе призеров спортсмены из Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, сообщили журналистам в среду в региональном управлении по информационной политике.

"В категории "Прото" победил экипаж из Чечни. Второе место на пьедестале почета занял экипаж из Карачаево-Черкессии, бронза - у гонщиков из Пятигорска. В категории "Стандарт" золото завоевали спортсмены из Санкт-Петербурга, серебро - у краснодарцев, на третьем месте экипаж из Чечни", - говорится в сообщении.

В гонке участвовали 20 экипажей из семи регионов России. Зрителями стали более 2 тыс. человек. Победители турнира получили право участвовать во всероссийском этапе и побороться за путевку на мировой чемпионат в Малайзии.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайЧечняСтавропольский край
Адвокат считает, что признать ФБК экстремистским могут сразу после оглашения решения суда
Читать полностью