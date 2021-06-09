Медицинские бригады ФМБА будут работать в Ярославской области в 2021 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Выездные бригады врачей проекта "Мобильная медицина" при участии Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) в 2021 году будут работать в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогу встречи губернатора области Дмитрия Миронова с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой.

Ранее мобильные комплексы ФМБА работали в регионе в 2017 и 2019 годах, они посетили все районы области. Ежедневно врачи осматривали около 300 пациентов.

"Проект продолжается, лучшие специалисты в этом году примут участие в этой акции: в регион приедут врачи разных медицинских профилей, все будут оснащены портативным оборудованием. Привезем необходимую технику для проведения флюорографии, маммографии, рентгеновскую установку. Это поможет оказать высококвалифицированную помощь жителям отдаленных деревень. Пациентов с заболеваниями будем брать на контроль и при необходимости госпитализировать в лучшие центры ФМБА", - цитирует пресс-служба Скворцову.

За два года работы в регионе проект охватил почти 12 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. детей. После осмотров 708 жителей Ярославской области получили медицинскую помощь в клиниках ФМБА России.

"Мы рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в рамках проекта "Мобильная медицина", который позволяет сделать медицинскую помощь максимально доступной для всех жителей региона. Правительство области со своей стороны сделает все необходимое, чтобы работа выездных бригад была эффективной", - приводит пресс-служба слова Миронова.

По словам губернатора, власти региона готовы содействовать сотрудничеству ФМБА с предприятиями ярославского фармацевтического кластера - в области работает семь крупных фармацевтических производств.