Кабмин может получить полномочия определять порядок компенсаций присяжным

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг рассмотрит инициативу, которая позволит ему устанавливать порядок выплаты компенсационного вознаграждения присяжным заседателям федеральных судов. Соответствующий пункт вынесен в повестку мероприятия, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Там поясняют, что на данный момент законодательством РФ "не установлен порядок выплаты присяжным заседателям федеральных судов общей юрисдикции компенсационного вознаграждения".

"Законопроектом предусматривается наделение правительства РФ полномочием по установлению порядка выплаты присяжным заседателям федеральных судов общей юрисдикции компенсационного вознаграждения", - говорится в сообщении.