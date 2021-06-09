Премьер Франции ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс вынужден уйти на 7-дневную самоизоляцию после возможного контакта с человеком, у которого был обнаружен COVID-19. Об этом сообщает в среду вечером Agence France-Presse .

"Сегодня вечером премьер-министр сдал тест на коронавирус, результат отрицательный. Тем не менее, поскольку у него был контакт, он помещен в изоляцию на семь дней в соответствии с санитарными правилами", - приводит агентство слова представителя офиса главы правительства. Собеседник агентства не уточнил, с кем именно контактировал Кастекс, однако напомнил, что премьер-министр уже получил одну дозу вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Это уже второй раз, когда глава правительства Франции уходит на карантин. В прошлый раз это произошло в декабре после того, как президент страны Эмманюэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Кастекс, находясь в изоляции, продолжал активно работать над текущими вопросами управления страной, подчеркнули в его офисе.