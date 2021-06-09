Иностранным студентам могут упростить получение разрешения на проживание в России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг рассмотрит инициативу, которая упростит для иностранных студентов процедуру получения разрешения на проживание в РФ. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, такой вопрос вынесен в повестку мероприятия.

"Законопроект направлен на упрощение процедуры пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях обучения (обучающихся в Российской Федерации) по очной форме в государственной образовательной организации высшего образования или государственной научной организации РФ, расположенных на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что сейчас иностранные студенты получают разрешение на временное проживание в России на общих основаниях в пределах установленной правительством квоты. "Введение нового вида разрешения на временное проживание позволит упростить получение иностранными гражданами высшего образования в России и одновременно создаст правовые условия для эффективного миграционного учета таких граждан", - считают в правительстве.