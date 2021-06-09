Природоохранная прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Астраханская межрайонная природоохранная прокурора начала проверку о якобы массовой гибели рыбы на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда, сообщил ТАСС в среду зампрокурора Олег Рожков.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что на берегу Волги обнаружены тысячи мертвых карпов и карасей. По словам экологического активиста и блогера Алексея Ульянова, ему сообщили о массовой гибели рыбы в районе турбазы "Аквамарин" местные жители, рыба на берегу уже начала разлагаться.

"Мы начали проверку информации о массовой гибели карася по сообщению в СМИ. Специалисты рыбоохраны устанавливают точное место гибели и рассчитывают на помощь населения в этом вопросе", - сказал он.

Причиной гибели карася могут быть несложившиеся условия для его нереста, добавил Рожков.