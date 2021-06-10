{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Представитель Индонезии посетит РФ 14 июня для обсуждения регистрации "Спутник V"

Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи выразил надежду, что сможет забрать партии вакцины "сразу после этого"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава Управления по санитарному надзору Индонезии Пенни Лукито во время визита в РФ 14 июня обсудит с российской стороной регистрацию вакцины от коронавируса "Спутника V" в Индонезии для экстренного использования. Об этом сообщил в интервью газете "Известия" министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи.

"Глава Управления по санитарному надзору Индонезии (Пенни Лукито) направится в Россию в следующий понедельник, 14 июня, чтобы зарегистрировать "Спутник V" для экстренного использования. И надеюсь, что мы сможем забрать партии "Спутника V" сразу после этого", - сказал министр.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Бразилия стала 67-й страной, где одобрено применение "Спутника V". Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Теги
ИндонезияРоссияПандемия COVID-19
Граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана чаще других иностранцев нарушают ПДД в РФ
На них суммарно приходится половина выявленных правонарушений в области безопасности дорожного движения, которые совершают иностранные граждане, отметили в МВД
Читать полностью