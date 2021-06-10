ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Чаще всего в России судимость за нарушения правил безопасности дорожного движения получают безработные мужчины со средним профессиональным образованием. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, с которым ознакомился ТАСС.

"Гендерные различия в распределении осужденных за совершение преступлений против безопасности дорожного движения показывают, что наибольшее число (63 059 или 96,4%) приходится на мужчин. Число женщин [в 2020 году] составило 2 370 или 3,6%, при этом в сравнении с предыдущим годом оно возросло на 0,5%", - указано в материалах. При этом на момент совершения преступлений, ответственность за которые предусмотрена по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"), 26 женщин были беременны, 108 имели ребенка в возрасте до трех лет.

Среди осужденных по ст. 264 УК наибольшее значение характерно для возрастной группы 18-24 года, за повторную пьяную езду наиболее высокие значения наблюдаются у возрастных групп 25-29 лет, 30-49 лет и 18-24 года. "Необходимо обратить внимание на то, что на возрастную группу от 25 до 49 лет приходится наибольшая доля осужденных за преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ", - говорится в документе.

Среди возрастных групп 14-24 года и 50 лет и старше преобладает доля осужденных за ДТП, в которых пострадали или погибли люди. При этом водители в возрасте до 24 и старше 50 лет более склонны к совершению преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта по неосторожности. "Это может объясняться в том числе сравнительно небольшим опытом управления транспортными средствами у молодых людей, а также психофизиологическими особенностями людей пожилого возраста", - поясняется в материалах.

Социальное положение

В 2020 году более половины (56% или 36 664) осужденных за совершение ДТП или повторное вождение в нетрезвом виде - это трудоспособные лица без постоянного источника дохода. Менее трети - рабочие (31% или 20 695). Служащие коммерческих и иных организаций составили лишь 3%. На предпринимателей пришлось около 2% от общего числа осужденных в 2020 году за совершение преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

В материалах указано, что среди сотрудников правоохранительных органов число осужденных за такие преступления за год сократилось почти на треть, а среди военнослужащих - почти на 22%.

В материалах подчеркивается, что для трудоспособных лиц, не имеющих постоянного источника дохода, характерны преступления с умышленной формой вины, совершенные в состоянии опьянения, а для лиц, имеющих другой род деятельности, - нарушения правил безопасности дорожного движения по неосторожности.

Как следует из материалов, основную долю осужденных по этим видам преступлений составляют люди, имеющие среднее профессиональное образование. "В среднем доля таких лиц среди всех совершивших преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта составляет 41,5%", - говорится в документе. Лица, имеющие высшее образование, значительно реже совершают умышленные преступления данной категории.

Ранее судимые

В 2020 году треть осужденных за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта на момент их совершения имели судимость. При этом почти три четверти (74% или 15 602) - за совершение преступлений небольшой тяжести. Чуть более десятой части (12%) имели судимость за тяжкие преступления и 10% - за совершение преступлений средней тяжести.