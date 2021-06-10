Специалисты тушат в регионах России лесные пожары на площади почти 36 тыс. га

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты тушат лесные пожары в регионах РФ на площади почти 36 тыс. га. За сутки было ликвидировано 55 лесных пожаров на площади почти 15 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.06.2021 в России ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 14 933 га. На 00:00 мск 10.06.2021 на территории Российской Федерации действовало 67 лесных пожаров на площади 35 915 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области, где действует семь пожаров на площади 22 837 га, наибольшее число пожаров - 21 на площади 10 368 га - зафиксировано в Якутии. Кроме того, в Якутии действует пожар площадью 4 га в природном парке "Ленские столбы". В Тюменской области действует 14 пожаров на площади 1 301 га. Также пожары зафиксированы в Красноярском крае, Забайкалье, Приамурье, Омской, Кировской областях, Хабаровском, Пермском краях, в республиках Коми и Карелия, Свердловской и Курганской областях.

На тушении задействовано 3 588 человек, 501 единица техники, 73 воздушных судна осуществляют мониторинг ситуации, 24 воздушных судна задействовано на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, режим ЧС действует в четырех субъектах, особый противопожарный режим введен в 47 субъектах РФ.