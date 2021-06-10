В России за последние пять лет число машин выросло на 5 млн

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество автомобилей за последние пять лет увеличилось в России на 5 млн, наибольший рост среди легковушек. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"В период с 2016 по 2020 год парк автомототранспортных средств увеличился на 5 млн единиц - на 9,2%. Количество легковых автомобилей за последние пять лет увеличилось на 10,3% и составило 49,3 млн, удельный вес от общего количества механических транспортных средств составляет 83,6% единиц", - говорится в материалах.

Количество грузовых автомобилей и мототранспортных средств выросло на 6,6 млн и 2,3 млн единиц соответственно (6,5% и 4,6%). При этом количество автобусов сократилось на 2,3% и составило 850 тыс.

Всего в прошлом году на учете Госавтоинспекции состояло почти 59 млн автомототранспортных средств, не учитывая прицепы и полуприцепы.

Вместе с тем, в материалах указано, что в России много транспортных средств с длительным сроком эксплуатации. Так, более 45% (22,5 млн) легковых автомобилей, почти 60% грузовых (3,9 млн), 44% автобусов (0,37 млн) и почти 90% мотоциклов (2 млн) эксплуатируются более 10 лет. "Такие транспортные средства характеризуются низкой технической надежностью, а также не соответствуют современным требованиям экологической безопасности. Кроме того, они могут внезапно выйти из строя в ходе движения и, как результат, совершить ДТП", - поясняется в документе.

Вместе с тем за последний год сократилось количество автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 15 лет. Количество таких транспортных средств составляет 34,6% от всего автопарка. Однако количество ДТП с их участием составляет 32,8% от всех ДТП за 2020 год, а число погибших - 38% от общего числа.