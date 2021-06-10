Число работающих детей выросло в мире за четыре года на 8,4 млн

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Число детей, вынужденных зарабатывать на жизнь, выросло за последние четыре года на 8,4 млн, до 160 млн. До конца 2022 года оно может увеличиться еще на 9 млн вследствие негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику, говорится в опубликованном в четверг докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Число работающих детей выросло до 160 млн, увеличившись за последние четыре года на 8,4 млн", - отмечают эксперты, подчеркивая, что "прогресс в искоренении детского труда застопорился впервые за 20 лет".

Согласно докладу, более половины работающих детей имеют возраст от пяти до 11 лет. В этой группе зафиксирован самый большой прирост работающих. На опасных работах, которые представляют риск для физического или психического здоровья, заняты 79 млн несовершеннолетних. С 2016 года их стало на 6,5 млн больше.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер расценил доклад как "призыв пробудиться". "Мы не можем безучастно наблюдать за тем, как новое поколение детей сталкивается с риском", - сказал он. В свою очередь исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор заявила: "Мы теряем почву под ногами в борьбе против детского труда".