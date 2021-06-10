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В России могут начать предоставлять меры поддержки по единым правилам с 2022 года

В частности, некоторые меры для семей с детьми было бы целесообразно соединить в одну, рассказал глава Минтруда Антон Котяков в интервью "Известиям"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ собирается выработать единый подход к оказанию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, применять его могут начать уже со следующего года, рассказал глава ведомства Антон Котяков в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Мы сейчас проводим ревизию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы их все привести к единым правилам. В частности, меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, - некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну. И выдавать средства поддержки по определенным, понятным для всех правилам. Мы над этим работаем", - сообщил он.

Котяков добавил, что оказания мер поддержки по единым правилам стоит ожидать "в определенной степени в 2022-2023 годах".

Глава ведомства привел в пример выплаты по федеральному и региональному материнским капиталам. "Первый мы сделали проактивным, а региональный по-прежнему выделяется с набором справок, с приходом в органы соцзащиты. Это же неразумно. Цель одна, условия одни, процедуры выдачи разные, - объяснил министр. - Мы пойдем по пути стандартизации этой услуги, предложим субъектам возможность выдачи регионального материнского капитала через Пенсионный фонд. Это будет просто и понятно".

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РоссияКотяков, Антон Олегович
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