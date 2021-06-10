Останки погибших во время Второй мировой войны солдат нашли на Сахалине

ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Активисты хабаровского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки советских и японских солдат, погибших во время Второй мировой войны в Смирныховском районе Сахалинской области. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края в четверг.

"В результате экспедиции были найдены останки трех советских бойцов, предположительно, из 157-го стрелкового полка, который 17 августа 1945 года вел наступление в районе сопок Плоская и Длинная. К сожалению, имена воинов установить не удалось. Торжественное захоронение останков планируется провести 22 июня в селе Победино Смирныховского района", - говорится в сообщении.

Поисковики также обнаружили останки двух японских солдат. При одном из них найден личный опознавательный знак. В ближайшее время останки будут переданы японской стороне.

В годы Второй мировой войны на Сахалине вдоль 50-й параллели, где в настоящее время находится Смирныховский район, проходила сухопутная граница между СССР и Японией. На своей стороне границы японцы построили мощный Харамитогский укрепрайон. Его защищали более 5 тыс. солдат императорской армии. На их вооружении стояли пушки, танки и самолеты. В августе 1945 года в сражениях за укрепрайон погибли около 2,5 тыс. воинов советской и японской армий.

Наряду с полевыми работами для поисковиков провели курс лекций и практических занятий, посвященных антропологии, обмундированию и амуниции японской императорской армии, оказанию первой медицинской помощи, технике и правилам безопасности при проведении поисковых работ.

Поиски останков солдат проводились в рамках межрегиональной экспедиции "Дальневосточный фронт". Всего в экспедиции приняли участие более 40 человек из 18 регионов страны. Экспедиция организована "Поисковым движением России" при поддержке правительства Сахалинской области, Минобороны РФ, регионального агентства по делам молодежи и администрации Смирныховского района.