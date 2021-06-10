В Краснодарском летном училище увековечили память летчиц - героев войны

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Бюсты летчиц - героев Советского союза и Российской федерации Валентины Гризодубовой, Лидии Литвяк, Екатерины Будановой открыли на территории Краснодарского высшего военного училища летчиков, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Сегодня знаковое событие в стенах нашего училища, мы открываем три бюста нашим героическим девушкам. С одной стороны, родились в разных городах, закончили разные школы, разные авиационные школы <…>. Их роднит любовь к небу и беззаветная преданность своей родине", - сказал в ходе церемонии открытия начальник училища генерал-майор Сергей Румянцев.

Он уточнил, что все они проходили службу в 586 истребительном женском полку. Также Румянцев рассказал, что Лидия Литвяк и Екатерина Буданова во время войны были лучшими подругами, выполняя боевую задачу в 1943 году во время битвы за Донбасс, они прикрывали советские штурмовики и вступили в бой с истребителями противника, были подбиты и получили ранение, позднее Буданова от этих ранений умерла, а Литвяк через три дня после получения ранения села за штурвал самолета. Позднее она не вернулась с задания, её останки нашли поисковики в одной из братских могил. Лидии Литвяк присвоено звание Героя Советского Союза, а Екатерине Будановой - Героя России.

"Гризодубова еще в 1939 году была летчиком- инструктором в авиационной школе, совершила 5 вылетов с мировыми рекордами, а также выполнила беспосадочный перелет с Москвы на Дальний восток, который должен был закончиться посадкой в Комсомольске-на-Амуре, но ввиду метеоусловий посадка была аварийной. За этот героический перелет длительностью 26 часов 29 минут, она была удостоена звания Героя Советского Союза", - отметил начальник училища.