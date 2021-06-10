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Школу в приморском селе Глубинное откроют к началу нового учебного года

Новое образовательное учреждение строят на месте уцелевшего фундамента школы, которая сгорела в ночь на 8 января

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Новая школа №14 в селе Глубинное Красноармейского района Приморья примет первых учеников 1 сентября 2021 года, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморского края.

"Монтаж окон уже выполнен на 80%, металлоконструкций кровли школы и спортзала - на 95%. Рабочие делают цементную стяжку полов, зашивают потолки ГВЛ. Объект планируется сдать к новому учебному году", - пояснили в пресс-службе.

Новое образовательное учреждение строят на месте уцелевшего фундамента школы, которая сгорела в селе в ночь на 8 января 2021 года. Деньги на строительство выделили по программе "Развитие образования Приморского края". Планируемая мощность новой школы составит 110 человек: 90 школьников и 20 воспитанников детского сада. В здании организуют спортзал, медицинский и административные кабинеты, обеденную зону, библиотеку, учебные классы, помещения дошкольного учреждения. Кабинеты биологии и химии в новой школе оснастят по последнему слову техники.

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