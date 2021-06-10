Новый кампус Новосибирского госуниверситета сдадут в сентябре 2023 года

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Новый кампус новосибирского государственного университета (НГУ), решение о строительстве которого в ходе визита в Новосибирск поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сдадут в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Об этом сообщил в ходе круглого стола "Промышленность-Наука-Образование" в Новосибирском госуниверситете первый проректор НГУ Сергей Голушко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Новосибирскую область в начале марта сообщил, что решение о финансировании строительства новых корпусов Новосибирского государственного университета принято. Президент РФ Владимир Путин дал "зеленый свет", чтобы было сделано все необходимое для строительства нового университетского кампуса.

"Поставлена задача в сентябре 2023 года <...> сделать открытие. Премьер-министр взял эти объекты под личный контроль", - сказал Голушко.

По его словам, в рамках первой очереди кампуса будет построен новый корпус физико-математической школы НГУ, новые общежития и новый досуговый центр. На эти цели частным инвестором - выпускником НГУ выделено 4 млрд рублей. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в целом проект оценивают в 7,4 млрд.

"По словам проректора, решение инвестора "явилось ключевым фактором, эти деньги сподвигли государство на то, чтобы вложить средства в развитие кампуса университета".

Всего в проекте запланировано 11 объектов, часть из них - на вторую очередь. К таким объектам относится корпус поточных аудиторий, библиотека, медицинский центр, клиника университета. Также, университет вместе с Газпромбанком строит общежития гостиного типа для заселения приглашенных профессоров и студентов, которые "смогут себе позволить снимать качественное жилье".

Об университете

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в Академгородке. Входит в топ-100 международных предметных и отраслевых рейтингов по физике и астрономии, горному делу, нефтяному инжинирингу, естественным наукам. Занимает третье место в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2020 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся около 8 тыс. студентов.