На Камчатке осенью запустят резервный магистральный канал связи

ТАСС, 10 июня. Крупнейшие операторы связи до конца осени 2021 года зарезервируют дополнительную магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Сделают это, чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей в Камчатском крае в случае аварии на основной магистрали. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства края.

31 мая жители всего полуострова из-за прорыва наземной части ВОЛС в районе Усть-Большерецка остались на шесть часов без интернета и мобильной связи.

"Дело в том, что от Усть-Камчатска до Усть-Большерецка проходит кабель, принадлежащий операторам "Большой тройки". В ходе совещания, которое мы проводили с участием в том числе и коллег из управления Роскомнадзора по Камчатскому краю, достигнута договоренность с операторами о резервировании основного канала связи в кабеле "Большой тройки". Таким образом, по наземной части территории Камчатки у нас будут идти две полноценных линии связи, которые будут друг друга резервировать в автоматическом режиме", - приводит пресс-служба слова министра цифрового развития Камчатского края Николая Киселева.

В течение следующих двух-трех недель заключат договоры о передаче резервных волокон. Работы по отладке оборудования планируют завершить осенью 2021 года. Киселев отметил, что запуск дублирующей линии связи никак не отразится на стоимости услуг для местных жителей.

Полуостров соединен с материковой частью России одной подводной волоконно-оптической линией связи. Ее ввели в эксплуатацию в 2016 году. В случае аварий и сбоев в ее работе резервирование осуществляли через спутниковые каналы связи, которые не рассчитаны на объемы трафика, потребляемого жителями полуострова.