Глава Рособрнадзора назвал объективными итоги акции "Диктант Победы"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Итоги акции "Диктант Победы - 2021" можно назвать объективными, поскольку при организации используются те же технологии, что и при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такое мнение в четверг выразил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.

"Много у нас различных диктантов по разным предметам и тематикам, проводимые и партиями, и общественными организациями, но я уверено скажу, что это [акция "Диктант Победы"] одна из самых объективных процедур, которая проходит на общественных началах. Потому что здесь применена при проведении диктанта технология, которая применяется при проведении ЕГЭ", - сказал Музаев.

Он объяснил, что при проведении диктанта и ЕГЭ используются похожие бланки, схожи и процедуры их обработки и т. д. "Здесь все очень приближено к процедуре проведения Единого государственного экзамена - сколько вокруг информации, как он проводится, под каким контролем, мы все знаем", - добавил Музаев.

Глава Рособрнадзора отметил, что возглавляемое им ведомство намерено и дальше участвовать в организации и проведении акции.

"В этом году у нас знаковое событие. "Диктант Победы" по количеству обработанных работ, которые мы получили, сравнялся с количеством выпускников этого года, которые сдают Единый государственный экзамен, свыше 630 тыс. бланков мы обработали. Обработка проходила в субъектах РФ, в региональных центрах", - сказал Музаев.

Акции "Диктант Победы - 2021" прошла 29 апреля 2021 года, участие в ней приняли более 1,5 млн человек.