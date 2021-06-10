Сенат Конгресса США не утвердил законопроект об ограничении продажи оружия в стране

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. В сенате Конгресса США очередная попытка добиться принятия законопроекта, направленного на ограничение продажи огнестрельного оружия в стране, закончилась неудачей. Об этом сообщила в среду газета Politico.

Представители двух партий не смогли добиться компромисса по формулировке законопроекта и прекратили переговоры. "Мы не смогли договориться о законопроекте, который привел бы к значимому увеличению числа проверок личности покупателей огнестрельного оружия", - заявил сенатор-демократ Крис Мэрфи, который возглавлял переговоры с представителем Республиканской партии по этому вопросу.

"Несмотря на подавляющую поддержку общественностью предложений о таких проверках, действующий [в сенате] порядок обсуждения законопроектов, который допускает их затягивание, требует поддержки республиканцев для продвижения любого предложения о контроле за продажей оружия", - отмечает Politico.

Демократы и республиканцы имеют в Сенате Конгресса США равное количество мест - по 50. Демократы выступают за принятие мер по ужесточению продажи оружия. Однако этому противятся республиканцы, которые ссылаются на то, что право на приобретение и ношение оружия гарантирует Вторая поправка к Конституции США. Чтобы сорвать приятие законопроектов, республиканцы прибегают к тактике бесконечного затягивания дебатов.

Президент США демократ Джо Байден выступает за ужесточение законодательства о продаже огнестрельного оружия. Два соответствующих законопроекта одобрила в марте Палата представителей Конгресса, которую контролируют демократы. Но они до сих пор не прошли через Сенат.