Общество "Знание" запускает интеллектуальный марафон, приуроченный ко Дню России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Общество "Знание" начинает прием заявок для участия в интеллектуальном марафоне, приуроченном ко Дню России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организации.

"Российское общество "Знание" приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском марафоне, приуроченном ко Дню России. Прием заявок открыт для всех, кто хочет попробовать свои силы в интеллектуальной игре и проверить свои знания в истории, науке, технике, искусстве, а также узнать много нового и интересного о своей стране", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, принять участие в квизе может каждый желающий онлайн из любой точки России. Для регистрации достаточно собрать команду и отправить анкету на официальный сайт марафона - https://quiz.znanierussia.ru.

"12 июня в 11:00 российское общество "Знание" проведет отборочный этап среди команд в онлайн-формате. Количество участников в одной команде не ограничено, но в случае успеха в Москву на финал отправятся только пять человек от команды", - уточняется пресс-релизе. Онлайн-трансляция марафона будет идти в "ВКонтакте" и на сайте. "Участникам предстоит ответить на вопросы об истории страны, ее культуре и достижениях. Некоторые задания будут рассчитаны на чистое знание и эрудицию, другие - на сообразительность, умение мыслить системно и строить логические цепочки", - отмечается в пресс-релизе.

По данным организаторов, 19 июня в очном формате в городах России состоится полуфинал. В нем примут участие 500 команд, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам отборочного тура.

26 июня в Москве в рамках фестиваля "Россия - страна возможностей" состоится финальный этап: 100 сильнейших команд по пять человек будут приглашены в столицу, чтобы побороться за главные призы. Финальные соревнования определят 10 команд-победителей, которые в качестве приза смогут выбрать путешествие в одно из самых необычных мест России: плато Путорана, озеро Байкал, Карелия, Камчатка или Алтай.

В пресс-службе уточнили, что все участники получат баллы программы "Другое дело": финалисты - 2 тыс. баллов, полуфиналисты - 1 тыс. баллов, а участники - 500 баллов. Полученные баллы пользователи смогут обменять на различные бонусы от партнеров. Это автографы космонавтов, подписки на онлайн-кинотеатры, билеты на чемпионат Европы по футболу, посещение Байконура, стажировки в ведущих российских и международных компаниях.

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.

12 мая в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.