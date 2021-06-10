Волонтеры проведут международный квест в память об окончании Второй мировой войны

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские волонтеры организуют международные квесты, посвященные годовщине окончания Второй мировой войны и 75-летию Нюрнбергского процесса. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Проведем в сентябре международный исторический квест, посвященный окончанию Второй мировой войны", - сказала Амельченкова. По ее словам, этот квест станет своеобразной подготовкой к четвертой международной акции "Диктант Победы".

Подобный формат уже был опробован в этом году. "Дополнительно к акции "Диктант Победы" в этом году была проведена онлайн-игра, квест, в которой приняли участие более 65 тыс. человек. Школьникам, молодежи такие форматы интересны, поэтому мы предложили сделать подготовку к "Диктанту Победы" уже традицией", - сказала Амельченкова.

Кроме того, добавила она, к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса в игровом онлайн-формате "будет рассказана эта страница истории". "Мы будем подключать наших зарубежных партнеров, игру будут составлять молодые историки при поддержке опытных коллег. Также мы планируем задействовать архивные документы, воспоминания ветеранов. Это будет живой формат, который интересен молодежи", - сказала Амельченкова.