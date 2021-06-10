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Пандемия COVID-19

Иностранцы без чешской страховки смогут платно вакцинироваться в республике

Стоимость прививки составит 850 крон, отмечает телеканал ČT 24

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Находящиеся в Чехии иностранцы, не имеющие местной страховки, с 10 июня смогут записаться на вакцинацию от коронавируса, прививки им будут делаться платно вакцинами компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает в четверг телеканал ČT 24.

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"Я рад, что проблема наконец-то решилась. Раз мы хотим отказаться от респираторов, то должны добиться вакцинации как можно большего числа людей, то есть и группы иностранцев", - сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

Получить прививку от коронавируса смогут иностранцы, не имеющие в Чехии медицинской страховки. За вакцинацию им придется заплатить, стоимость прививки составит 850 крон (около $40).

В Праге иностранные граждане смогут вакцинироваться на выбор в одном из шести медицинских центров. По одному такому учреждению будут работать в каждом крае республики.

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