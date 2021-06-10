Срок запрета на интервью для убийц может составить до 70 лет

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Срок запрета на публикации в СМИ, интервью, публичные выступления и ведение учетной записи в социальных сетях для лиц, осужденных за насильственные преступления, может составить до 70 лет. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном депутатом Госдумы от фракции "Единая Россия" Дмитрием Саблиным (текст есть в распоряжении ТАСС).

Парламентарий предлагает внести изменения в статью 47 Уголовного кодекса РФ. Предлагается предусмотреть возможность введения в виде дополнительного наказания за тяжкие преступления запрета на срок до 70 лет "на выступления в любых СМИ, на публичных массовых мероприятиях, культурных мероприятиях, собраниях, сети интернет". Также судимые по определенным статьям не смогут вести аккаунты в социальных сетях, публиковать мемуары, получать вознаграждения за выступления, ведение аккаунтов, публикацию воспоминаний и передачу авторских прав на них. Корреспондирующие поправки предлагается внести в закон об административном надзоре.

В законопроекте уточняется, что такой запрет может быть установлен для лиц, осужденных по статьям 105-125 и 131-135 Уголовного кодекса. Речь идет о таких преступлениях, как убийство, в том числе по неосторожности, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью, нелегальные аборты, изнасилование, совращение несовершеннолетних.

Штрафы за публикации

Помимо этого, Саблин разработал поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предложив дополнить его новой статьей о наказании за организацию выступлений в СМИ, в интернете, на массовых мероприятиях, ведение аккаунтов в соцсетях и оказание в этом помощи лицам, которым такая деятельность запрещена, а также за выплату ими гонорара. Это повлечет штраф в двукратном размере от суммы выплаченного вознаграждения, но не менее 300 тыс. рублей.

Если данное правонарушение было совершено занимающим должность в СМИ или с использованием служебного положения, то штраф будет исчисляться уже в трехкратном размере от суммы гонорара, но составит не менее одного миллиона рублей. Для предпринимателей и юридических лиц штраф составит пятикратную сумму от вознаграждения, но не менее трех миллионов рублей, либо же деятельность этих лиц будет приостановлена на срок до шести месяцев.

"Сейчас законопроекты переданы в экспертно-консультационный совет фракции "Единая Россия" по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. Они также направлены для заключения в Минюст", - сообщил ТАСС Саблин, выразив надежду на поддержку и участие в доработке инициатив коллег из других фракций.

"Недавнее интервью маньяка с шуточками и обещанием заняться спасшейся жертвой, которое циники пытались назвать "исследованием зла", доказало настоятельную необходимость таких мер. Пусть исследованием зла занимаются не смакователи, а Уголовный кодекс", - добавил депутат, имея в виду интервью телеведущей Ксении Собчак с так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым.