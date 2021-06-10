Путешествия в пандемию: какие страны открыты? Рассказываем, где искать информацию

Сайт Ростуризма регулярно обновляет список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, а также тех, с кем оно до сих пор ограничено.

По каждой стране дана подробная информация: кто и как может въехать, какие документы и справки необходимо иметь при себе.

За информацией об авиасообщении с другими странами можно следить на сайте Росавиации, периодически там публикуется лист стран и статус сообщения с ними.

Наиболее полная информация представлена в справочной таблице Ассоциации туроператоров (АТОР), но с указанием, что ей нельзя руководствоваться при планировании тура. Данные стоит использовать для первичного ориентирования, потому как "подробные правила въезда у некоторых стран со всеми нюансами могут умещаться и на 12 страницах". В таблице, помимо прочего, отражены способы въезда в страну, если границы открыты, а авиасообщения нет, есть ли особые условия для вакцинированных или переболевших. Таблица обновляется раз в неделю или по мере поступления новостей, в сопровождающем тексте указана дата последнего обновления.

Дмитрий Горин, глава транспортного комитета АТОР и советник главы Ростуризма по транспорту, называет справочник АТОР наиболее актуальным источником данных, так как таблица — результат аналитики с учетом рекомендаций консульских служб, авиационных, транспортных, межгосударственных. В ней также отражаются решения Оперативного штаба правительства России.

"Без ложной скромности могу сказать, что на сегодняшний день это единственная подобная таблица в России. В нее вошли 100 стран — те самые страны, которые в 2019 году так или иначе были включены в туристическое потребление", — комментирует Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

Также необходимую информацию можно узнать у своего туроператора или на сайте посольства страны, куда вы планируете попасть.