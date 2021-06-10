Путешествия в пандемию: какие страны открыты? Рассказываем, где искать информацию

Нерегулярные авиарейсы, отсутствие сертификата вакцинации, двухнедельный карантин или срочный ПЦР-тест — все это может стать препятствием для выезда за границу.
Где найти актуальную информацию об условиях въезда в другое государство?
Сайт Ростуризма регулярно обновляет список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, а также тех, с кем оно до сих пор ограничено.
По каждой стране дана подробная информация: кто и как может въехать, какие документы и справки необходимо иметь при себе.
За информацией об авиасообщении с другими странами можно следить на сайте Росавиации, периодически там публикуется лист стран и статус сообщения с ними.
Наиболее полная информация представлена в справочной таблице Ассоциации туроператоров (АТОР), но с указанием, что ей нельзя руководствоваться при планировании тура. Данные стоит использовать для первичного ориентирования, потому как "подробные правила въезда у некоторых стран со всеми нюансами могут умещаться и на 12 страницах". В таблице, помимо прочего, отражены способы въезда в страну, если границы открыты, а авиасообщения нет, есть ли особые условия для вакцинированных или переболевших. Таблица обновляется раз в неделю или по мере поступления новостей, в сопровождающем тексте указана дата последнего обновления.
Дмитрий Горин, глава транспортного комитета АТОР и советник главы Ростуризма по транспорту, называет справочник АТОР наиболее актуальным источником данных, так как таблица — результат аналитики с учетом рекомендаций консульских служб, авиационных, транспортных, межгосударственных. В ней также отражаются решения Оперативного штаба правительства России.
"Без ложной скромности могу сказать, что на сегодняшний день это единственная подобная таблица в России. В нее вошли 100 стран — те самые страны, которые в 2019 году так или иначе были включены в туристическое потребление", — комментирует Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.
Также необходимую информацию можно узнать у своего туроператора или на сайте посольства страны, куда вы планируете попасть.
Что нужно учитывать при планировании зарубежной поездки?
Эксперт дает совет: лучше путешествовать в открытые для авиасообщения страны и делать это организованно, совместно с туроператором. "Опыт последних полутора лет с учетом пандемических ограничений показывает, что организованные туристы больше защищены в условиях, когда закрываются границы и прекращается авиасообщение. В таких случаях туроператор может предложить туристу не только информационную, но и фактическую поддержку по возвращению из страны отдыха", — Дмитрий Горин.
Всем гражданам РФ, которые возвращаются в страну, в течение пяти суток необходимо сдать два ПЦР-теста на коронавирус и соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата. Результат теста нужно загрузить на портал госуслуг. Исключение составляет путешествие в Абхазию и Южную Осетию — при возвращении из этих стран гражданам РФ не придется делать ПЦР-тест.
Также стоит быть осторожнее с транзитными перевозками, так как они всегда несут с собой определенный риск, считает эксперт. Помимо карантина, который необходимо соблюдать в некоторых транзитных странах, может случиться так, что границы закроются именно тогда, когда вы будете на ее территории.
Майя Ломидзе рекомендует постоянно следить за обновлением информации — как до покупки тура, так и после него. Накануне вылета в страну назначения еще раз ознакомьтесь с условиями въезда и пребывания, с момента бронирования тура до момента прилета могли произойти изменения.
"Как правило, эти изменения не настолько фатальны, чтобы влиять на сам факт совершения поездки, но чтобы не столкнуться с неожиданными требованиями, нужно внимательно ознакомиться с условиями въезда. Это можно сделать на официальном сайте МИДа, либо министерства туризма страны, либо консульства страны России, либо в таблице на сайте АТОР", — говорит Майя Ломидзе.
На что еще обратить внимание?
На сайте посольства страны проверьте специальные условия для въезда с учетом пандемии. За разъяснением информации вы можете обратиться к туроператору.
Отметьте количество ПЦР-тестов, необходимых для въезда, срок, в который их нужно сдать. Специальные требования могут быть для вакцинированных или переболевших — сертификат вакцинации или справка о перенесенном заболевании. Но не во всех странах сертификат может быть валидным, важный фактор — одобрили ли в государстве принятую туристом вакцину.
Что известно о путешествиях внутри России?
Для путешествий по России почти нет ограничений. Но есть локальные особенности — к примеру, в санаториях в курортных зонах у вас попросят справку об эпидокружении из вашей поликлиники. Уточнить это стоит непосредственно на региональных сайтах и в правилах организации, куда вы планируете поездку.
Заранее скачайте приложения, которые помогут туристу в незнакомом городе. Например, вам помогут планировщики Sygic Travel Maps, Rome2Rio, CheckMyTrip. Это приложения с маршрутами, достопримечательностями, экскурсиями, картами и отслеживанием общественного транспорта, прогнозом погоды. В них вы можете загрузить авиарейсы, адреса гостиниц, нужные адреса встреч и получить идеи, куда отправиться на обед, какие достопримечательности есть рядом.
Если вы отправляетесь в Крым, помните, что не все популярные сервисы доступны в регионе. Так, Booking.com работает для Крыма, если вы хотите поискать жилье как физлицо. Есть лайфхак — ставьте галочку на пункте "я путешествую по работе", и выходят предложения. Работает Ostrovok.ru, а еще много предложений на "Авито". Сервисы доставки еды в регионе тоже локальные, один из них — "Фидель" в Симферополе и Ялте.
При покупке авиабилетов действует своеобразное правило: самые низкие цены предлагаются не на старте продаж, а за полтора-два месяца до вылета. Подобрать самые дешевые билеты помогут агрегаторы — сайты и приложения, которые выдают по запросу предложения от разных авиакомпаний. Популярные — Aviasales, Skyscanner, OneTwoTrip, Momondo.ru, Tutu.ru, Biletix.
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Учитывайте специфику региона, куда вы отправляетесь, — ваша одежда, обувь, рюкзак и аптечка должны соответствовать цели поездки. Больше о том, как собраться в путешествие, смотрите в нашей инструкции.
Также почитайте советы о том, какие приложения стоит скачать туристу во время отдыха в России.