Сотрудники гимназии в Казани, где была стрельба, получат сертификаты на медицинскую помощь

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудникам казанской гимназии № 175, которые в момент нападения находились в здании, банк "Ак Барс" подарит сертификаты номиналом в 100 тыс. рублей. Они смогут потратить средства на услуги медицинского центра банка. Об этом журналистам сообщила в четверг руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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"По данным сертификатам учителя и персонал гимназии смогут как поправить свое здоровье, так и пройти медицинские осмотры и обслуживание в клинике", - сказала она.

По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана, сертификаты на медицинские услуги будут бессрочными, их получат 64 работника гимназии.