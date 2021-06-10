В Туле состоялась церемония гашения марки, выпущенной к 100-летию "Ясной Поляны"

ТУЛА, 10 июня. /ТАСС/. Церемонию гашения почтового блока с маркой, который выпустили в честь 100-летия музея-заповедника Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", прошла в четверг в Музейном квартале Тулы. Блок отпечатан тиражом 30 тыс. экземпляров и будет востребован в среде коллекционеров, сообщил на церемонии советник президент РФ по культуре Владимир Толстой.

"Этот век очень славный для "Ясной Поляны", и открывается век следующий, а значит, открывается бессмертие, вечность. То, что мы сегодня еще формально засвидетельствовали, подписав и погасив марку, я думаю, что коллекционеры ждут этого момента с огромным нетерпением. Нам приятно стать частью истории", - сказал Толстой.

Почтовый блок выпущен тиражом 30 тыс. экземпляров, из них 1 тыс. поступит для продажи в Туле. На марке изображен дом Л. Н. Толстого, на полях почтового блока - Софья Андреевна и Лев Николаевич Толстые, башни въезда в усадьбу. Дополнительно к блоку изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Ясной Поляны Тульской области.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, 10 июня было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.

Толстой Лев Николаевич (1828 -1910) - великий русский писатель. Автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.