Еврокомиссия не поддерживает идею отмены патентов на вакцины

БРЮССЕЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не считает идею отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины оптимальным путем для расширения производства вакцин в краткосрочной перспективе. Об этом заявила в четверг официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер, комментируя резолюцию Европарламента с призывом приостановить действие прав интеллектуальной собственности на вакцины.

"Еврокомиссия приняла к сведению резолюцию Европейского парламента. Мы открыты к обсуждению всех опций, которые могут облегчить производство и обеспечить равный доступа к вакцинам в мире. Мы, однако, не уверены, что отмена патентов - это оптимальный путь", - сказала она.

"Мы выступаем за альтернативный путь. Мы внесли ряд предложений в ВТО, в которых мы предлагаем упростить цепочки поставок, необходимые для производства вакцин. В частности, обеспечить свободную торговлю ресурсами для их производства, добиться расширения производства, а также расширить возможности по производству оборудования и препаратов для лечения коронавируса. Мы верим, что это оптимальный путь, чтобы обеспечить быстрый и равноправный доступ во всем мире к вакцинам и средствам лечения", - заявила она.

Европарламент на сессии в Страсбурге в четверг проголосовал за резолюцию, в которой выступил за временную отмену патентов на препараты от коронавируса, чтобы расширить глобальное производство вакцин. По мнению евродепутатов, "добровольное лицензирование, передача технологий странам, где налажено изготовление вакцин", являются наиболее эффективными способами расширения и ускорения глобального производства в долгосрочной перспективе.

В ЕП также призвали США и Великобританию "отменить запрет на экспорт вакцин и сырья". Депутаты подчеркнули, что для вакцинации 70% населения мира необходимо 11 млрд доз препаратов, в то время как к настоящему моменту произведена лишь небольшая часть этого количества.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже для институтов Евросоюза.