Путин поздравил коллектив музея-усадьбы "Ясная Поляна" со 100-летием

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" со 100-летием, выразив признательность за кропотливую исследовательскую и просветительскую работу. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"В дни юбилейных торжеств хотел бы выразить глубокую признательность коллективу, ветеранам музея и, конечно, многим представителям семьи великого русского писателя за кропотливую исследовательскую, просветительскую работу, направленную на сохранение и популяризацию богатого творческого наследия Льва Николаевича Толстого", - говорится в телеграмме.

По словам главы государства, благодаря созидательному и подвижническому труду сотрудников музей стал крупным, всемирно известным культурным центром.

Президент пожелал коллективу успехов, отметив, что "Ясная Поляна" по праву славится своим садово-парковым ансамблем, природой, теплом и радушием.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, 10 июня было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.