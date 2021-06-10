Кабмин одобрил законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект, направленный на внедрение системы идентификации болельщиков и использование персонифицированной карты на посещение официальных спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Законопроект был разработан Минспортом во исполнение указания президента России и поручений правительства.

"Когда готовился этот законопроект, мы думали, прежде всего, о безопасности зрителей, которые приходят на спортивные соревнования целыми семьями, с детьми, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - Мы опирались на опыт применения паспорта болельщика (FAN ID) во время проведения в нашей стране чемпионата мира по футболу 2018 года. Введение FAN ID было признано международным экспертным сообществом эффективной и оправданной мерой. В настоящее время паспорт болельщика должны получить все зрители матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге".

По словам Матыцина, законопроект будет способствовать созданию и функционированию комплексной системы безопасности соревнований. Проект федерального закона регламентирует вопросы идентификации при входе в места проведения официальных спортивных соревнований не только зрителей, но и иных лиц, которые могут быть задействованы в проведении таких соревнований, но при этом не являются зрителями и участниками этих соревнований (волонтеры, контролеры-распорядители, организаторы, обслуживающий и технический персонал).