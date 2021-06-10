Число привитых от COVID-19 свердловчан превысило количество переболевших более чем в 5 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Количество жителей Свердловской области, завершивших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, составило 430 тыс., сообщил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов в ходе онлайн-брифинга в четверг. Всего COVID-19 в регионе переболели более 84 тыс. человек.

"Сегодня только в нашей области привиты уже более 500 тыс. человек первым компонентом и 430 тыс. на сегодняшний день - вторым компонентом. За весь период вакцинации мы не наблюдали никаких серьезных осложнений на введение вакцины. Все три вакцины ("Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак"), которые есть в области, переносятся очень хорошо", - сказал он.

По данным оперштаба, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет более 90 тыс. Общее число выписанных достигло 84 223, число случаев смерти больных - 3 546.