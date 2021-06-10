Экспедиция по изучению арктического нарвала отправилась к Земле Франца-Иосифа

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вторая научно-исследовательская экспедиция по изучению нарвала - редкого морского млекопитающего российской Арктики - была отправлена из Архангельска к архипелагу Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает "Газпром нефть", которая организовала экспедицию.

Экспердиция пройдет на судне "Михаил Сомов", оснащенном вертолетом и беспилотниками. Подобных исследований этого животного в России еще не проводилось.

"Нарвал - символ хрупкости Арктики и индикатор состояния ее экологии. Он сильнее других китообразных восприимчив к экологическому состоянию ареала своего обитания. Поэтому наблюдения именно за нарвалом позволяют отслеживать состояние арктической экосистемы", - отметили в компании.

Команда ученых исследует популяцию нарвалов, а также их соседей - белух и гренландских китов. Это исследование позволит скорректировать оценку состояния популяции и начать работу над программой по охране вида и среды его обитания.

"Результаты первой научной экспедиции проекта "Нарвал" стали крайне успешными для всех нас. Надеемся, что во время второй экспедиции мы сможем провести запланированные исследования и снять документальный фильм об этом уникальном арктическом животном", - сказал член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

Нарвал - редкий вид китообразных, имеющий характерный бивень. Обитает нарвал в высоких широтах - в акватории Северного Ледовитого океана и в Северной Атлантике. Основные места: Земля Франца-Иосифа, воды вокруг Северного острова Новой Земли и Шпицбергена, Канадский архипелаг и берега Гренландии. Длина тела взрослого нарвала обычно достигает 3,8-4,5 м. Масса самцов до 2-3 т, самки весят около 900 кг. Нарвал занесен в Красную книгу.