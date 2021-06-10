Под Калининградом перезахоронили останки 26 советских бойцов, павших в годы войны

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. На мемориальном комплексе в поселке Русское под Калининградом в четверг провели церемонию перезахоронения останков 26 советских солдат, павших на территории современной Калининградской области в годы Великой Отечественной войны. Погибшие были обнаружены поисковиками региональной организации "Совесть" в 2020-2021 годах, сообщил ТАСС председатель Совета организации Руслан Хисамов.

"На мемориальном комплексе в поселке Русское, где захоронены останки 2,6 тыс. советских солдат и офицеров, состоялась церемония перезахоронения останков советских воинов, которые были найдены поисковиками в 2020-2021 годах. Установить пока удалось имя только одного из них - младшего сержанта Раджабова Каримжана. <...> Его имя установили по боевой награде - орден Славы третьей степени", - рассказал Хисамов.

Останки погибших перезахоронили с воинским почестями. Состоялся траурный митинг и молебен. В церемонии принял участие генеральный консулу Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге Назари Хомиджон Темур. Ему передали награду Каримжана Раджабова. Сейчас общественные организации ведут поиск родственников героя, уточнил собеседник агентства.

Поисковики надеются, что в ближайшее время им удастся установить имена еще девяти перезахороненных бойцов. "Есть надежда, что установим имена еще девятерых погибших, удалось найти некоторые документы", - добавил Хисамов.

Останки семерых погибших, в том числе младшего сержанта Раджабова, нашли в 2020 году. Бойцы 140-го стрелкового Краснознаменного полка 182-й стрелковой Дновской дивизии погибли 8 февраля 1945 года во время ожесточенного боя с фашистами в районе высоты 70,9, которая не раз переходила из рук в руки. Красноармейцы вызвали огонь артиллерии на себя и погибли на поле боя. В мае 2021 года поисковики обнаружили еще 19 останков красноармейцев.

Восточно-Прусская операция

Современная Калининградская область располагается на территории, входившей в состав бывшей германской провинции Восточная Пруссия с административным центром Кенигсберг - ныне Калининград. В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска второго и третьего Белорусских фронтов и частей первого Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

На территории Калининградской области находится 241 военно-мемориальный объект, посвященный памяти погибших при защите Отечества в ходе боевых действий и обладающий статусом объектов культурного наследия. Среди них - 190 воинских захоронений и памятников погибшим в ходе боевых действий в период Великой Отечественной войны.