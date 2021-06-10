Рекордная очередь образовалась в Британии из нуждающихся в стационарном лечении

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Более 5 млн граждан Великобритании ожидают своей очереди для прохождения лечения в больнице, что является рекордным показателем с момента начала ведения в 2007 году подобной статистики. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения (NHS).

Согласно опубликованным данным, почти 400 тыс. человек уже ждут стационарной медицинской помощи не менее года, что примерно в 35 раз больше, чем в прошлом году. Очередь из пациентов непрерывно росла с мая 2020 года, когда в ней находились 3,8 млн человек.

В NHS также сообщили, что в прошлом месяце в Англии число обращений в отделения неотложной помощи, которые находятся при больницах, выросло на 65% по сравнению с годом ранее.

Как ранее информировала газета Daily Mail, число пациентов, которые как минимум год ждут операции по замене тазобедренного или коленного сустава, в Великобритании увеличилось более чем в 200 раз в связи с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции.

В Соединенном Королевстве сейчас проводится масштабная кампания вакцинации населения от коронавируса. Первую дозу вакцины получили уже более 40,5 млн человек (около 77% населения), а обе дозы - 28 млн пациентов (53%).