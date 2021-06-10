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Пандемия COVID-19

Рекордная очередь образовалась в Британии из нуждающихся в стационарном лечении

Более 5 млн человек ожидают возможности пройти лечение в больнице, отмечает издание The Daily Telegraph со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Более 5 млн граждан Великобритании ожидают своей очереди для прохождения лечения в больнице, что является рекордным показателем с момента начала ведения в 2007 году подобной статистики. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения (NHS).

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Согласно опубликованным данным, почти 400 тыс. человек уже ждут стационарной медицинской помощи не менее года, что примерно в 35 раз больше, чем в прошлом году. Очередь из пациентов непрерывно росла с мая 2020 года, когда в ней находились 3,8 млн человек.

В NHS также сообщили, что в прошлом месяце в Англии число обращений в отделения неотложной помощи, которые находятся при больницах, выросло на 65% по сравнению с годом ранее.

Как ранее информировала газета Daily Mail, число пациентов, которые как минимум год ждут операции по замене тазобедренного или коленного сустава, в Великобритании увеличилось более чем в 200 раз в связи с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции.

В Соединенном Королевстве сейчас проводится масштабная кампания вакцинации населения от коронавируса. Первую дозу вакцины получили уже более 40,5 млн человек (около 77% населения), а обе дозы - 28 млн пациентов (53%).

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