Шелковые чулки королевы Виктории выставили на аукцион в Лондоне

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Винтажные вещи королевы Виктории (1819-1901) и некоторых из ее девяти детей выставлены на лондонский аукцион Kerry Taylor. Об этом сообщает в четверг газета Daily Mail.

На торги, которые состоятся онлайн 15 июня, выставлены черные шелковые чулки, принадлежавшие королеве, с монограммой VR (Victoria Regina), а также обувь, перчатки и носки ее детей, датируемые 1840 годом, которые предварительно оценены почти в £3 тыс. ($4,2 тыс.).

Детские вещи, принадлежавшие, возможно, Артуру и Алисе, хранила, согласно сообщению, в деревянном ящике няня Мэри Терстон, которая работала в королевской семье 22 года.

В 2020 году на торгах аукционного дома "Хэнсонс" (Hansons) ушли с молотка более чем за £16,5 тыс. ($21,5 тыс.) корсеты, панталоны и сапоги Виктории. Юбка из тафты была продана за £4 тыс. ($5,2 тыс.). За такую же сумму ушли два королевских корсета, а также кожаные сапоги челси. Чулки из шерсти и шелка кремового цвета были приобретены за £1,4 тыс. ($1,8 тыс.), а шелковые панталоны королевы - за £650 ($850).

Виктория пробыла на троне 63 года и 216 дней, и этот рекорд продержался более 114 лет, до 2015 года, когда его побила праправнучка монарха, нынешняя британская королева Елизавета II.