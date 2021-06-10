В Карелии ввели запрет на посещение лесных территорий из-за риска пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Карелии ввели ограничение на пребывание граждан в лесах с 11 июня по 1 июля включительно из-за высоких рисков возникновения пожаров. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

"В связи с повышением класса пожарной опасности до IV, отсутствием осадков, введением особого противопожарного режима и высоким риском возникновения лесных пожаров с 11 июня 2021 года вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов организуют совместные посты на въездах в леса. Режим ограничения действует по 1 июля включительно", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном ведомстве, речь идет о запрете посещения популярных мест отдыха в лесах, в том числе для рыбалки и охоты. Конкретного списка территорий, куда временно нельзя будет заходить, пока нет. Его сформируют по предложениям лесничеств в районах Карелии: свои предложения они должны направить в Минприроды республики уже завтра.

С начала сезона в республике произошли лесные пожары на территории 68 га. За прошедшие сутки ликвидировали два возгорания. В Беломорском районе огонь локализовали на площади 0,01 га, а в Сегежском районе работы закончилось к утра четверга, площадь пожара составила 9,7 га. Предположительно, оба инцидента произошли по вине людей.