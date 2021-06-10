Захарова призвала оценивать эпидемические риски при планировании поездок за рубеж

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. МИД РФ призывает россиян при планировании поездок за рубеж не пренебрегать предупреждениями о возможных эпидемических и логистических рисках. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь обращаемся к российским гражданам, которые рассматривают возможность выезда за рубеж. Мы обращаем внимание на актуальность размещенных на информационных ресурсах министерства рекомендаций при планировании поездок. Мы просим не пренебрегать теми предупреждениями, которые давали, о возможных рисках как санитарного, так и логистического характера. Это все более чем актуально, вы сами видите по мировой ситуации", - сказала она.

Как подчеркнула Захарова, власти той или иной страны в случае обострения эпидемической ситуации сохраняют за собой право экстренно закрыть границы, отменить воздушное и наземное сообщение, изменить правила санитарного контроля, ввести комендантский час. "Примеров возникновения таких внештатных затруднительных ситуаций, а иногда и драматических вопросов трансграничного передвижения граждан предостаточно. И мы об этом вам рассказываем", - заключила дипломат.