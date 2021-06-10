Более 4,5 тыс. боеприпасов подняли с баржи, затонувшей под Балтийском в годы войны

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Водолазы МЧС с 25 мая подняли более 4,5 тыс. боеприпасов с немецкой баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота. Об этом сообщается в четверг на сайте Главного управления МЧС по региону.
"С 25 мая сводный отряд МЧС России в Калининградской области ведет работу по разминированию самоходной сухогрузной баржи. Спасателями обнаружено и поднято на поверхность более 4,5 тыс. взрывоопасных предметов. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины", - говорится в сообщении.
Силами сводного отряда, в составе которого специалисты Центра "Лидер", Ногинского и Невского спасательных центров, а также сотрудники Калининградского поисково-спасательного отряда МЧС России, осуществлено 114 спусков общей продолжительностью более 130 часов, уточняется в сообщении.
Затопленное судно длиной 70 м, шириной 8 м и водоизмещением 2 тыс. тонн было обнаружено в 2009 году. С 2010 по 2015 год при обследовании его специалисты-водолазы МЧС подняли в общей сложности 3 105 боеприпасов. Активная фаза операции по разминированию баржи началась в 2020 году. Тогда (в августе-сентябре) водолазы центра "Лидер", командированные руководством ведомства в Калининградскую область по просьбе губернатора Антона Алиханова, совместно с коллегами из регионального поисково-спасательного отряда обезвредили 7 016 артиллерийских снарядов различного калибра. Всего за время проведения работ по разминированию сотрудники чрезвычайного ведомства подняли на поверхность более 12 тыс. взрывоопасных предметов.