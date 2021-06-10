Более 4,5 тыс. боеприпасов подняли с баржи, затонувшей под Балтийском в годы войны

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Водолазы МЧС с 25 мая подняли более 4,5 тыс. боеприпасов с немецкой баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота. Об этом сообщается в четверг на сайте Главного управления МЧС по региону.

"С 25 мая сводный отряд МЧС России в Калининградской области ведет работу по разминированию самоходной сухогрузной баржи. Спасателями обнаружено и поднято на поверхность более 4,5 тыс. взрывоопасных предметов. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины", - говорится в сообщении.