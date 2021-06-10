В ООН заявили, что пандемия усугубила проблемы с правами человека в мире

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса нового типа повлекла за собой тяжелейшие последствия в социальной, экономической и политической сферах жизни общества по всему миру и усугубила существующие проблемы с правами человека. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год, опубликованном в четверг.

"Пандемия привела к росту уровня бедности, насилия и углублению проблем неравенства. Она также привела к ограничению основных свобод", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что пандемия значительно замедлила прогресс в достижении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Между тем спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить цели устойчивого развития в срок.