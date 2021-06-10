Российские школьники 12 июня смогут посетить научные институты в ходе акции "Наука рядом"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Акция "Наука рядом" пройдет в День России 12 июня по всей стране в рамках Года науки и технологий, благодаря ей школьники смогут послушать лекции в научных институтах, а в крупных городах и наукоградах разместят билборды с фотографиями молодых ученых. Об этом сообщает в четверг организация "Национальные приоритеты".

"Акция "Наука рядом" входит в план мероприятий Года науки и технологий в России. Ее цель - познакомить широкую аудиторию с молодыми учеными и их инновационными разработками, получившими признание в России и за рубежом. В рамках акции ученые прочитают лекции для школьников, а также в городах-миллионниках и наукоградах стартует размещение билбордов с фотографиями молодых исследователей", - говорится в сообщении.

Школьники смогут посетить национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Институт прикладной физики в Нижнем Новгороде, Крымский и Балтийский федеральные университеты, Университет ИТМО, Ботанический сад Белгородского государственного университета, Тюменский государственный университет и многие другие.

Кроме этого, в Томске, Орле, Оренбурге, Казани, а также наукоградах Кольцово (Новосибирская область), Королев и Реутов 12 июня будут размещены билборды с фотографиями ученых, ведущих свои исследования в научных организациях этих городов, и кратким описанием их проектов. Список городов будет пополняться. Участниками акции станут более 150 ученых из 56 регионов.

Организаторы акции "Наука рядом" - АНО "Национальные приоритеты", российское общество "Знание", всероссийский фестиваль науки "Наука 0+", АНО "Большая перемена" и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. АНО "Национальные приоритеты" является оператором Года науки и технологий в России. Проектом плана основных мероприятий Года предусмотрена серия масштабных событий и проектов. Главные новости о мероприятиях года можно найти на сайте годнауки.рф.