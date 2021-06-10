Дмитрий Борисов и Мария Рыбакова получили премию "Золотой луч" как лучшие телеведущие

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Лауреатами XII Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет телевидения "Золотой луч" как лучший ведущий и ведущая стали Дмитрий Борисов - ведущий и соавтор программы "Путь к Победе" (ТК "Победа") и Мария Рыбакова (ТК "Москва 24"), передает корреспондент ТАСС.

Лауреатов премии объявили в четверг на торжественной церемонии в Москве.

Дмитрий Борисов не смог присутствовать на церемонии, поскольку находится на изоляции.

"Эта награда профессиональная - первая в моей жизни. Я искренне надеюсь, что она не последняя. Спасибо большое каналу, который дал мне шанс сделать то, что мне нравится", - сказала Мария Рыбакова.

Лучшим юным ведущим объявлена Николь Плиева с телеканала "О!", который признан лучшим детским телеканалом. Принимая награду, Николь зачитала свое стихотворение, это было встречено громкими апплодисментами, она поблагодарила жюри за присуждение премии, а также своих коллег. "Спасибо нашей прекрасной веселой съемочной группе, ведь с ней мне ничего не страшно, мне не страшно взлетать и лететь", - сказала юная ведущая.

В номинации "Спортивный телеканал" приз достался M-1 Global, "Музыкальный телеканал" - "Музыка Первого". Лучший телеканал о стиле жизни, по версии жюри, - "КухняТВ".

Приз как лучшая авторская программа получил документальный проект "На пути к Великой Победе" (ТК "365 дней ТВ").

Награждение телеканалов

Лауреатом премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч" как лучший киноканал стал "Мосфильм. Золотая коллекция", лучшим развлекательным телеканалом назван "Бобер".

Генеральный директор НАТ Александр Широких пожелал соискателям премии побед, а также сообщил, что сегодняшняя церемония открывает целую серию отраслевых мероприятий, которые продлятся до 24 июня.

В номинации "Телеканалы: информация и публицистика" победителем объявлены "Известия", лучшей информационно-публицистической телепрограммой - Воскресная информационно-аналитическая программа "ВМЕСТЕ" (ТК "МИР 24").

Приз как лучший научно-популярный телеканал получил канал "Наука".

Специальные призы

Специальные призы получили телеканал "Доктор" за своевременное и беспристрастное информирование в период пандемии, а также ведущий телеканалов "Наука" (программа "На пределе") и "Т24" (программа "Летная школа") Александр Колтовой (посмертно) за вклад в развитие научно-познавательной журналистики.

О премии

Премия "Золотой луч" учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ). Для участия в конкурсе было принято более 100 заявок. Участниками могли стать телеканалы, транслируемые на территории РФ на русском языке посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети интернет, иностранные телеканалы, вещающие на русском языке за рубежом, а также производители/дистрибьюторы телевизионного контента для неэфирных каналов. Основными критериями при выборе победителей организаторы называют территорию вещания, объем аудитории, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения. Жюри возглавил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.