В Петербурге с 12 июня ограничат число посетителей зрелищных мероприятий до 3 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга вводят дополнительные ограничения к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях - число посетителей не должно превышать 3 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

"В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с комитетом по культуре Санкт-Петербурга, не может превышать 3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который до 11 июня будет утвержден городским комитетом по культуре.

Согласно принятым ранее ограничениям, театры, кинотеатры и концертные залы в Петербурге могли заполняться на 75%. Число зрителей на спортивных и физкультурных мероприятиях могло составлять не более 75% от заполняемости места проведения, но не более 25 тысяч человек.