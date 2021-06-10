В Калининградской области выявили шесть лагерей, работавших без разрешения на прием детей

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области выявило шесть детских лагерей, предлагавших жителям путевки для летнего отдыха детей без разрешений на их прием. Информация об этом направлена в прокуратуру, сообщается в четверг на официальном сайте ведомства в четверг.

"Шесть детских лагерей предложили путевки, не предоставив документы соответствия требованиям, не получили разрешения на прием детей. В связи с этим направлены обращения в прокуратуру", - сказали ТАСС в ведомстве.

В списке нарушителей конноспортивный лагерь "Дети, кони, море, рыцари" совместно с КРОО "Центр исторической реконструкции Ирины Фон Раушен"; лагерь на базе отдыха "Фрише Нерунг" на территории Балтийской косы; лагерь с дневным пребыванием Hollywood (Центр изучения английского языка Hollywoo", город Калининград); лагерь с дневным пребыванием Zigzag39; лагерь "Каприоль"; лагерь Okling. Они, по данным Роспотребнадзора, не получили санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего исполнение требований, в том числе по обеспечению мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Детская оздоровительная кампания в регионе стартовала с 1 июня. По данным областных властей, в реестр организаций отдыха и оздоровления детей на 2021 год включены 299 учреждений. Перед началом первой смены 4 360 работников прошли ПЦР-тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции, в том числе 365 сотрудников загородных лагерей. Также часть из них провакцинирована. Организованными формами отдыха и оздоровления детей в лагерях планируется охватить 36,8 тыс. детей.