{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Sky: вспышку коронавируса выявили в отеле, где остановилась делегация Германии на G7

Гостиница, в которой также разместились американские журналисты, после обнаружения случаев заражения коронавирусом среди гостей была закрыта на карантин

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Вспышка коронавируса обнаружена в отеле в городе Сент-Айвс в графстве Корнуолл, где остановились сотрудники службы безопасности, прибывшие в составе делегации Германии на саммит Группы семи (G7). Об этом в четверг сообщил журналист телеканала Sky News Дэн Уайтхед.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его информации, гостиница, в которой также разместились американские журналисты, после обнаружения значительного числа случаев заражения коронавирусом среди гостей была закрыта на карантин. Сент-Айвс расположен примерно в 3 км от городка Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Именно в Карбис-Бэй председательствующая в этом году в G7 Великобритания проведет саммит лидеров в традиционном формате с 11 по 13 июня. Помимо руководителей стран "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), в нем должны принять участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году лидеры Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с напряженной ситуацией с COVID-19 в республике будет участвовать в заседаниях в удаленном режиме.

Теги
ГерманияВеликобританияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Догузова не ожидает запуска вакцинных туров в Россию в июне
Глава Ростуризма отметила, что ведомство готов достаточно оперативно организовать такие туры совместно с туроператорами, когда будут решены вопросы о выдаче электронных виз
Читать полностью