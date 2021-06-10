Sky: вспышку коронавируса выявили в отеле, где остановилась делегация Германии на G7

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Вспышка коронавируса обнаружена в отеле в городе Сент-Айвс в графстве Корнуолл, где остановились сотрудники службы безопасности, прибывшие в составе делегации Германии на саммит Группы семи (G7). Об этом в четверг сообщил журналист телеканала Sky News Дэн Уайтхед.

По его информации, гостиница, в которой также разместились американские журналисты, после обнаружения значительного числа случаев заражения коронавирусом среди гостей была закрыта на карантин. Сент-Айвс расположен примерно в 3 км от городка Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Именно в Карбис-Бэй председательствующая в этом году в G7 Великобритания проведет саммит лидеров в традиционном формате с 11 по 13 июня. Помимо руководителей стран "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), в нем должны принять участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году лидеры Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с напряженной ситуацией с COVID-19 в республике будет участвовать в заседаниях в удаленном режиме.