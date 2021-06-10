Реконструкцию ипподрома в Бурятии планируют продолжить в 2022 году

ТАСС, 10 июня. Власти Бурятии и АО "Российские ипподромы" планируют в июле 2022 года создать совместное предприятие для окончания реконструкции ипподрома в Улан-Удэ, которая началась около 10 лет назад, но была приостановлена. После этого должны возобновиться работы на объекте, сообщила заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Надежда Дурыгина.

"Мы сейчас дорожную карту подготовили и повторно направили в республику 4 июня, уже доработанную с учетом замечаний Росимущества, Минфина. Она конкретно по шагам нас ведет к образованию акционерного общества в июле 2022 года. Мы надеемся, к этому времени разработаем с республикой новую разрешительную документацию и должны уже приблизиться к началу именно реконструкции ипподрома", - сказала она во время совещания в Совете Федерации.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева, создание совместного предприятия между региональным правительством и АО "Росипподромы" позволит профинансировать реконструкцию объекта за счет средств из бюджета республики.

"В уставный капитал совместного акционерного общества со стороны "Росипподромы" будет внесен имущественный комплекс ипподрома в городе Улан-Удэ, а со стороны республики Бурятия будут внесены денежные средства в необходимом для завершения реконструкции объеме. В настоящее время акционерным обществом "Российские ипподромы" в адрес правительства республики Бурятия направлен предварительный результат оценки объектов ипподрома. Общая сумма - 122 млн рублей по оценке "Росипподромы", - пояснил Дареев.

Он уточнил, что также необходима корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию. Ее стоимость предварительно оценивается в 20 млн рублей, добавил глава министерства.

Об ипподроме

Республиканский ипподром расположен в местности Верхняя Березовка в пределах Улан-Удэ. Ее реконструкция началась около 10 лет назад, но была приостановлена. Сейчас это большая площадь, заросшая травой летом и заваленная снегом зимой, с полуразрушенными бетонными конструкциями - трибунами. В 2018 году глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что республиканские власти к началу 2019 года определят, каким способом восстановить и достроить ипподром.

В Улан-Удэ есть несколько конно-спортивных клубов, школ верховой езды. Для тренировок они вынуждены использовать самодельные площадки. Массовые соревнования проходят, как правило, на небольшом ипподроме Иволгинского дацана, где расположена резиденция главы Буддийской традиционной Сангхи России - Пандито Хамбо ламы. Конные скачки - традиционное и одно из главных мероприятий национальных праздников бурятского народа.